Samsun Afrin Şehidi Gözyaşlarıyla Uğurladı

Afrin şehidi gözyaşlarıyla uğurladı

AFRİN'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın (28) memleketi Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın cenazesi memleketi Samsun'un Çarşamba İlçesi'ne getirildi. Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın'ın cenazesi ilk olarak Epçeli mahallesindeki baba evine götürüldü. Burada Kuran-ı Kerim okunup yakınlarından helallik alındı. Annesi Aysel, babası Ekrem ve kız kardeşi Duygu Akalın, şehidin tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Ardından cenazesi Epçeli Camii'ne götürüldü. Oğlunun tabutuna sarılan şehit annesi Aysel Akalın, 'Bir tanem kuzum. Bizi bırakıp gittin' diyerek gözyaşı döktü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın için İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kıldırıldı. Ardından cenazesi Epçeli Mahalle Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın'ın 2015'de göreve başladığı ve Bitlis'in Tatvan Komando Taburu'nda görevli iken Afrin'e gittiği belirtildi.

Cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ile Hasan Basri Kurt, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.