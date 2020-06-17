Samsun Adliyesi yanında pompalı tüfekle ateş açıldı
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Samsun Adliyesi yanında pompalı tüfekle ateş açıldı

Samsun Adliyesi yanında pompalı tüfekle ateş açıldı Samsun Adliye Sarayı yanında pompalı tüfekle ateş açıp kaçan şahıs polisi alarma geçirdi.

17.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:43

Samsun Adliyesi yanında pompalı tüfekle ateş açıldı

SAMSUN - Samsun Adliye Sarayı yanında pompalı tüfekle ateş açıp kaçan şahıs polisi alarma geçirdi.

Olay, Samsun Adliye Sarayı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilden havaya doğru pompalı tüfekle 2 el ateş açıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis 1 adet kartuş ele geçirdi. Görgü şahitleri polise verdikleri bilgide bir kişinin otomobilden adliyenin önündeki ağaca doğru 2 adet ateş açıp, aracıyla kaçtığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun Adliyesi yanında pompalı tüfekle ateş açıldı

Kaynak: İHA

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