Samsun'a Şehit Ateşi Düştü

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in (25) Samsun'daki baba evine ateş düştü.

Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in şehit olduğu haberi, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haber alan baba Yusuf ile anne Saime ve iki kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Şehit evinin önüne İlkadım Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken, sokağa da dev Türk bayrağı asıldı. Bir ambulans da evine önünde hazır bekletiliyor. Bekar olan Adem Güven'in şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı. - Samsun