Samsun-7 Yaşında İlk Adımlarını Attı -Hd

7 yaşında ilk adımlarını attı

Samsun'da yaşayan Serebral Palsy hastası olan 7 yaşındaki Muhammet Altay, hayatında ilk defa 15 gün önce tek başına yürümeye başladı. 2 yıllık fizik tedavi ile yürümeyi öğrenen küçük çocuk ve ailesi sevince boğuldu. İlk adımlarını 7 yaşında atan Altay'ın şimdiki hedefi ise koşmak.

Samsun'da yaşayan Hanife (43) ve çiftçilik yapan Metin Altay (45) çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan doğuştan Serebral Palsy hastası Muhammet Altay (7), rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyince ailesi iki yıl önce Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Burada Çocuk Rehabilitasyon Ünitesi'nde tedavi gören küçük çocuk yaklaşık 15 gün önce tek başına destek almadan yürümeye başladı. Küçük çocuk yerli üretim lokomat cihazı (yürüme robotu) ve fizik tedavi uygulamaları ile yürümeyi öğrendi.

'HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU'

Anne Hanife Altay, yıllardır bunu beklediklerini söyleyerek Oğlum 2 yıldır hastanede tedavi görüyor. Önce destekle yürümeye başladı. Ardından da 15 gün önce tek başına yürümeye başladı. Hayallerimiz gerçek oldu. Çok mutluyuz. Uğramasak hiç bir şey olmazdı, olduğu gibi kalırdı. 2 yıldır doktorlarımız emek verdiler tedaviettiler. Hastanemiz artık evimiz gibi oldu. Ben hep ağlıyordum iki adım atsın diye dualar ediyordum. Bu kadar olduya bin şükür olsun. Oğlumun ilk adımlarını gördüğümde dünyalar benim oldu dedi.

'KOŞMAK İSTİYORUM'

1'inci sınıf öğrencisi Muhammet Altay, yürümeye başladığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek Evde okulda çok geziyorum. Tenefüslerde oyun oynuyorum. Artık bende yürüyebiliyorum. Oyun oynamayı çok seviyorum. Koşmak istiyorum.Bisiklet sürmek istiyorum. Büyüyünce jandarma olmak istiyorum şeklinde konuştu.

2 YILLIK TEDAVİNİN ARDINDAN YÜRÜDÜ

Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi Op.Dr. Mehmet Bilgin, Muhammet Altay'a ilk olarak robotik yürüme cihazıyla tedavi uyguladıklarını belirterek 60 seans sonunda hastamız da güzel gelişmeler yaşanmaya başladı. Ardından uzman fizyo terapistlerimiz eşilğinde fizik tedaviye başladık. Şu an tedavisi devam ediyor.Bu bir süreç. Geldiğimiz noktada desteksiz kendi halinde yürüyebilmekte. Gelidğinde hiç yürüyemiyordu inşallah ilerleyen aşamada kaslarının güçlenmesiyle daha da iyiye gidecek. 2 yıl sonra hastamız yürümeye başladı. Yerli üretim robotik yürüme cihazını hastanemizde 2,5 yıldır kulanıyoruz, muhammet gibi bir çok hastamızda bu cihaz ile ilerleme kaydettik. Hastalarımızı böyle gördükçe bizde çok mutlu oluyoruz diye konuştu.