Samsun 12 Yaşındaki Çocuk Gölette Boğuldu

12 yaşındaki çocuk gölette boğuldu

Samsun'un Salıpazarı İlçesinde serinlemek için Terme Çayı'na giren Cemil Pala (12), boğularak can verdi.

Olay Salıpazarı İlçesi Kalfalı Mahallesinde meydana geldi. Terme ilçesinde yaşayan Cemil Pala, 4 arkadaşı ile birlikte serinlemek için bisikletleri ile Salıpazarı ilçesinin Kalfalı Mahallesinden geçen Terme çayına geldi. Suya giren 4 kişiden Cemil Pala bir süre sonra bulanık suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının arama çabaları sonuç vermeyince, 112 aranarak yardık istendi. Bölgeye gelen ekipler, Cemil Pala'nın cansız bedenini sudan çıkararak Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırdı. Bütün müdahalelere kurtarılamayan işitme engelli olduğu belirtilen Cemil Pala hayatını kaybetti. Pala'nın naaşı otopsi için Samsun Eğitim ve Araştıma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.