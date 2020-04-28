SAMSUN 1000 liralık yardıma başvuran 1.5 milyonluk Ferrari sahibi merak konusu oldu
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SAMSUN 1000 liralık yardıma başvuran 1.5 milyonluk Ferrari sahibi merak konusu oldu

1000 liralık yardıma başvuran 1.5 milyonluk Ferrari sahibi merak konusu olduSAMSUN'da, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan 1000 liralık yardıma başvuranlar arasında yer alan 1.5 milyon lira değerinde Ferrari marka lüks spor otomobil sahibinin kim olduğu merak konusu oldu.

SAMSUN 1000 liralık yardıma başvuran 1.5 milyonluk Ferrari sahibi merak konusu oldu
28.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:58

1000 liralık yardıma başvuran 1.5 milyonluk Ferrari sahibi merak konusu oldu

SAMSUN'da, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan 1000 liralık yardıma başvuranlar arasında yer alan 1.5 milyon lira değerinde Ferrari marka lüks spor otomobil sahibinin kim olduğu merak konusu oldu. Kentte vatandaşlar, lüks otomobil sahibinin bin liralık yardıma başvurmasını hoş olmadığını söyledi. Koronavirüs salgının ardından işini kaybeden ve zor durumda olan vatandaşlara, 1000 liralık destek ödemesi verilmeye başlandı. İlkadım Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, yapılan başvuruların değerlendirdiği komisyon oluşturdu. Bir haftada 10 binin üzerinde başvuruyu inceleyen komisyon, yardım isteyen vatandaşların mal varlığı ve gelir durumunu araştırdı. E-devlet üzerinden yapıldığı öğrenilen bir başvuruda ise, üzerine kayıtlı 1.5 milyon TL değerinde Ferrari marka lüks spor otomobil bulunan bir kişinin de bin TL yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Kimliği açıklanmayan lüks otomobil sahibinin kim olduğu kentte merak konusu oldu. Vatandaşlar, lüks otomobil sahibinin bin liralık yardıma başvurmasını hoş olmadığını söyledi.

'VİCDAN MESELESİ'

Devletin yaptığı bin liralık yardımların kendisini mutlu ettiğini söyleyen Hamdi Keskinsoy, "Bu yardımlar devletimizin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Ferrari'si olan bir insanın buna başvurması biraz vicdan meselesidir. İçinde azıcık merhamet olan insan bunu yapmaz. Çünkü bu paraya gerçekten ihtiyacı olan insanların hakkıdır. Şöyle zor bir süreçte birbirimize yardımcı olmamız gerekirken, böyle bir şeyin olmuş olması gerçekten hoş değil" dedi.

Nazmi Erdem ise "Kimse kimseye sen müracaat etme diyemez. Bununla alakalı bir mevzuat olduğunu düşünmüyorum. Ama tabi duyarlı olunması lazım" diye konuştu. Kadri Yörükoğu da "İhtiyaç sahiplerinde devletin yanı sıra biz vatandaşların da destek olması gerekiyor. İhtiyacı olmayanların başvuru yapmasının yanlış olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. AVUKAT: HAK SAHİPLERİNE YARDIMI GECİKTİRİR

Konunun hukuki açıdan bir karşılığı olmadığını fakat vicdani bir mesele olduğunu belirten Samsun Barosu Avukatı Eren Aykut Akçay da "Yardım kampanyasına başvurulması konusunda cezai veya hukuki bir yaptırım yoktur. Ancak vatandaşlarımızın haksız şekilde yaptığı başvurular gerçek hak sahiplerine yardım gitmesini geciktirmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın vicdani kanaatlerine göre hareket etmeleri gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

SAMSUN 1000 liralık yardıma başvuran 1.5 milyonluk Ferrari sahibi merak konusu oldu

Kaynak: DHA

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