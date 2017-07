Samsatlılar Zemini Sağlam Yere Taşınmak Istiyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, 2 Mart'ta meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremin ardından ilçe halkı zemini sağlam olduğuna inanılan bir yere taşınmak istiyor.



Adıyaman'ın güneyindeki aktif fay hattı üzerine 30 yıl önce kurulan yeni Samsat, 5,5 büyüklüğündeki depremde büyük zarar gördü. Depremin ardından yaklaşık 4 aydır çadırlarda yaşamını sürdüren ilçe halkı, yapımı devam eden konteynerlere geçecekleri günü bekliyor.



Eski Samsat ilçesinin 1986'da baraj suları altında kalması sonucu yaklaşık 5 kilometre uzağa taşınan Samsatlılar, yetkililerden ilçeyi sağlam zeminli bir bölgeye taşımalarını talep ediyor.



Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet yetkililerinin depremin ardından ilçeye her türlü desteği verdiğini söyledi.



İlçede konteynerlerin tamirat işlemlerinin devam ettiğini aktaran Fırat, "Sıcak havaların artmasıyla çadırlarda yaşam zor hale geldi. Vatandaşlar, inanç turizminin yaşandığı Safvan Bin Muattal Türbesi'nin yakınına taşınmak istiyor. Samsatlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan taşınma konusunda yardım bekliyor. Vatandaşımız her zaman olduğu gibi sağduyulu davranıyor. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızdan bu sorunumuzun çözülmesini talep ediyoruz." dedi.



Samsat'ta yaşayan Ahmet Sonuç ise ilçenin taşınmasını istediklerini söyledi.



Samsat'ın yüzde 80'inin gurbette yaşadığını dile getiren Sonuç, "İlçede iş imkanı bulunmadığı için vatandaşlarımız gurbete gidip çalışıyor. Burada iş olsa ben dışarıya gidip çalışmam. Kapımda iş olsa sabah işime, akşam da evime gelirim. Çalışıp aileme bakmam lazım. Çalışmazsam olmuyor. İlçemizin, sahabenin bulunduğu alana taşınmasını istiyoruz. Oraya gitsek daha güzel olur." diye konuştu.



Vatandaşlardan Orhan Kuştepe ise Samsat'ın taşınmasının halkın ve siyasetçilerin demesi ile olmayacağını, yetkililerin ilçeye gelip altyapısına bakması gerektiğini belirterek, yaşanacak ikinci bir depremde ilçenin daha çok zarar göreceğini, bu zararın olmaması için ilçenin taşınmasını istediklerini kaydetti.