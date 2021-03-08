Samsat'ta kadınlar meyve fidanlarını toprakla buluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsat'ta kadınlar meyve fidanlarını toprakla buluşturdu

08.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:25
Samsat'ta kadınlar meyve fidanlarını toprakla buluşturdu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kadınlar meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kadınlar meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle GAP Kalkınma İdaresi, ÇATOM ve Samsat Belediyesi iş birliği ile 'Samsat Güçlü Kadınları Fidanlığı' oluşturuldu. Samsat ilçesinde kadınlar 400 adet meyve fidanının dikimini yaptı.

Programa Belediye Başkanı İbrahim Halil Fırat, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile kadınlar katıldı.

Samsat Belediye Başkanı İbrahim Halil Fırat, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, belediye olarak kadınların her zaman yanında olacaklarını, Samsat'ın değişim ve gelişim içerisinde olmasında kadınlara büyük görev düştüğünü dile getirdi. - ADIYAMAN

Samsat'ta kadınlar meyve fidanlarını toprakla buluşturdu
Samsat'ta kadınlar meyve fidanlarını toprakla buluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Serdar Ortaç Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Mustafa Er Mesut Özil Ali Şansalan Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsat'ta kadınlar meyve fidanlarını toprakla buluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 14:27:36. #1.14#
title