SAMSAT'IN GİRİŞİNE DEV TÜRK BAYRAĞI
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SAMSAT'IN GİRİŞİNE DEV TÜRK BAYRAĞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Samsat ilçe girişinde bulunan 33 metre uzunluğundaki direğe 96 metrekarelik dev Türk bayrağı asıldı.

ADIYAMAN'ın Samsat ilçe girişinde bulunan 33 metre uzunluğundaki direğe 96 metrekarelik dev Türk bayrağı asıldı.

Samsat Belediyesi tarafından ilçe girişinde bulunan 33 metre yüksekliğindeki direğe bayrak asılması için tören düzenlendi. Törene; Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat İlçe Jandarma Komutanı Abdurrahman Albayrak ile vatandaşlar katıldı.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, amaçlarının bayrak sevgisini gençlere, çocuklar aşılamak olduğunu belirterek, Samsat halkında zaten var olan bayrak sevgisini çocuk ve gençlere de en üst seviyede aşılamak için çalışma başlattık. Bu düşünce ile ilçemizin girişine dev bayrak çektik. Böylece ilçemize gelen her vatandaşımızı bayrak ile karşılamış olacağız dedi.

Konuşmaların ardından dev Türk bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

SAMSAT'IN GİRİŞİNE DEV TÜRK BAYRAĞI
SAMSAT'IN GİRİŞİNE DEV TÜRK BAYRAĞI
SAMSAT'IN GİRİŞİNE DEV TÜRK BAYRAĞI
SAMSAT'IN GİRİŞİNE DEV TÜRK BAYRAĞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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