Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi 3. hafta maçları sonuçlandı!
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Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi 3. hafta maçları sonuçlandı!

Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi 3. hafta maçları sonuçlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Şampiyonluk Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla son buldu. 26 ve 27 Haziran tarihlerinde oynanan 10 karşılaşma büyük mücadelelere sahne oldu. Üçüncü hafta namağlup ilerleyen takımlar Galatasaray Espor ve Papara SuperMassive'i karşı kaşıya getirdi. İşte, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin üçüncü hafta sonuçları!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin 3. haftası lider takımların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 26 ve 27 Haziran tarihlerinde oynanan karşılaşmalar, heyecan dolu maçlarla sonuçlanmış oldu.

İlk 2 haftada yaptığı dört karşılaşmanın hepsini kazanmayı başaran Galatasaray Espor, NASR Esports ve Papara SuperMassive takımları LoL arenasında kozlarını paylaştı. Liderlik koltuğunun paylaşan iki ekip Papara SuperMassive ve Galatasaray Espor karşı karşıya geldi. Galatasaray Espor mücadeleden galip ayrılırken, SuperMassive ligde 4. sıraya geriledi. Galatasaray ve NASR ekipleri haftayı ikide iki yaparak namağlup liderliklerini sürdürdüler.

Yaz Mevsimi'nin yükselen ekibi Galakticos da haftayı ikide iki yapan takımlar arasında kapattı. İlk gün 5 Ronin'i, ikinci gün ise son finalist 1907 Fenerbahçe Espor'u mağlup eden ekip zirveyi yakından takip etti. Galakticos şu an lig tablosunda beş galibiyet, bir mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.

Son şampiyon fastPay Wilcats ise 1907 Fenerbahçe Espor gibi lige kötü başlayan bir diğer ekip. Haftayı bir galibiye ve bir mağlubiyet ile kapatarak 5. sıradaki yerini koruyan fastPay Wilcats'in ilerleyen haftalarda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Yaz Mevsimi'ne kötü başlangıç yapan iki ekip Team Aurora ve DarkPassage son iki sırada yer alırken, Dark Passage bu mevsimdeki ilk galibiyetini Beşiktaş Espor'a karşı aldı. Team Aurora'nın ise henüz galibiyeti bulunmuyor.

ŞAMPİYONLUK LİGİ YAZ MEVSİMİ ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ SONUÇLARI

26 HAZİRAN - CUMARTESİ

  • Galakticos 1:0 5 Ronin
  • Dark Passage 1:0 Beşiktaş Espor
  • 1907 Fenerbahçe Espor 0:1 NASR Esports
  • fastPay Wilcats 1:0 Team Aurora
  • Papara SuperMassive 0:1 Galatasaray Espor

27 HAZİRAN - PAZAR

  • 1907 Fenerbahçe Espor 0:1 Galakticos
  • 5 Ronin 1:0 Dark Passage
  • Galatasaray Espor 1:0 Team Aurora
  • NASR Esports 1:0 Papara SuperMassive
  • Beşiktaş Espor 1:0 fastPay Wilcats

ŞAMPİYONLUK LİGİ YAZ MEVSİMİ İLK ÜÇ HAFTANIN PUAN DURUMU

Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi 3. hafta maçları sonuçlandı!
Şampiyonluk Ligi Puan Tablosu
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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