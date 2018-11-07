"Şampiyonların Şampiyonası" Sona Erdi

11 tur süren heyecan dolu yarış sonunda, şampiyonluk ipini IM (Uluslararası Usta) Cemil Gülbaş göğüsledi. GM (Büyükusta) Mert Erdoğdu ikinci, FM (FİDE Ustası) Esat Bağlan ise üçüncü oldu.

2018 Türkiye Satranç Şampiyonu IM Cemil Gülbaş, şampiyonluğunun ardından "Zorlu bir turnuvaydı, Türkiye Satranç Şampiyonu olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Turnuva esnasında da çok güzel ağırlandık. Otel yönetimi bizimle çok güzel ilgilendi. Bunlar turnuva esnasında çok önemli durumlar. GÜRİŞ Holding yönetimine de çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

35 BİN TL ÖDÜL DAĞITILDI

1986 yılında vefat eden, 1967-1970-1971 yılları Türkiye Şampiyonu İsmet İbrahimoğlu anısına düzenlenen 2018 Türkiye Satranç Şampiyonası'nın ödül törenine TSF Başkanı Gülkız Tulay, Mirage Park Resort Hotel Genel Müdürü İsmail Fikret Demirtürk, TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İmamoğlu, Basın, Medya ve İletişim Kurulu Üyesi ve Fanatik Gazetesi İnternet Haber Müdürü Umut Eken, Antalya İl Temsilcisi Osman Akdoğan, sporcular ve basın mensupları katıldı.

IM Can Arduman, FM Deniz Arman ve Emre Hasgüleç'in 11 tur boyunca gerçekleştirdiği canlı yayınlar ile nabzını tuttuğu Şampiyona sonunda sporculara toplam 35 bin TL nakdi ödül verildi. Ödülü GÜRİŞ Holding adına İsmail Fikret Demirtürk takdim etti.

"YOL ARKADAŞLIĞIMIZ UZUN YILLAR DEVAM ETSİN"

Güriş Holding'e ait Mirage Park Resort Hotel'de düzenlenen Şampiyona'nın kapanış töreninde konuşma yapan TSF Başkanı Tulay, "2018 Türkiye Satranç Şampiyonası"nı, Türkiye'nin enerji şampiyonu GÜRİŞ Holding sponsorluğunda düzenlemelerinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. TSF Başkanı Tulay, şampiyonaya sponsor olduğu ve katılımcılara sunduğu misafirperverlik için GÜRİŞ Holding yönetimine teşekkür etti. Güriş Holding ile başlayan yol arkadaşlıklarının uzun yıllar devam etmesini dileyen Tulay, derece elde eden sporcuları kutlayarak konuşmasını tamamladı.

"TSF'YE VE TÜRK SPORUNA DESTEK OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Şampiyonun kapanış töreninde konuşmasını gerçekleştiren Mirage Park Resort Hotel Genel Müdürü İsmail Fikret Demirtürk, çocukların kişisel gelişimine büyük katkılar sağlayan TSF'ye ve Türk sporuna destek olmaktan ve sporcuları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Güriş Holding olarak, satranç sporunun sağladığı ve içinde barındırdığı dostluk felsefesini yaymaya çalıştıklarını vurgulayan Demirtürk, derece elde eden sporcuları da tebrik etti.