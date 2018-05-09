Şampiyonlara Pastalı Kutlama

Foça Belediyespor Kulübü Engelli Boccia Takımı, geçtiğimiz günlerde Samsun'da yapılan Bedensel Engelliler Boccia Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılar kazandı.

BC5 kategorisinde birinci olan Ayşegül Güney, Türkiye Şampiyonu olurken, BC3 kategorisinde İsmail Dalmış Türkiye dördüncüsü oldu.

Gösterilen başarılardan dolayı Foça Belediyesi Foça Kent Konseyi Engelsiz Kafe'de bir tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, Kent Konseyi Genel Sekreteri Göksel Acar, Boccia Antrenörü Şebnem Sezer ve sporcular katıldı.

Bu başarıda emeği büyük olan Antrenör Şebnem Sezer'e teşekkür eden Başkan Demirağ, "Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Büyük bir başarı elde ettiler. Takım ruhuyla çalışınca başarılı olunuyor. Biz de büyük bir takım olmanın yanı sıra büyük bir aileyiz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Daha sonra şampiyonlara hazırlanan pasta BC5 kategorisinde birinci olan Ayşegül Güney tarafından kesildi.

Yapılan mini törenin ardından Foça Belediyesi tarafından alınan engelli araçları da ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.