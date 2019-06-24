Şampiyonlar okulunda gelenek yine bozulmadı!

Oğuzkaan Kolejinden 4 öğrenci Türkiye birinciliğini elde ederek adlarını zirveye yazdırdılar. Bu yıl 8. sınıflarından mezun olan 348 öğrencinin gösterdiği üstün başarılarlaOğuzkaan Koleji"ŞampiyonlarınOkulu" olmaya devam ediyor.

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz; "Oğuzkaan Kolejinde başarı bir gelenektir. Güçlü eğitim kadromuz ve öğrencilerimizin azmi ile başarılı bir LGS' yi daha geride bıraktık. Açıklanan 2019 LGS sonuçları ile öğrencilerimiz, bizleri bir kez daha gururlandırdı. Tüm soruları doğru yanıtlayan 4 öğrencimiz var. 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonluğuna adlarını yazdırdılar.Sınav da bir boşyadabir yanlışı olan öğrencilerimizin sayısı da 12'dir.Ayrıca mezun olan 348 öğrencimizin %86'sı sınavla öğrenci alan nitelikli Anadolu lisesine yerleşebilme şansına sahip olmuştur. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin Türkiye'nin en seçkin liselerine yerleşeceklerinden hiç şüphemiz yok.Tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve çocuklarımızdan desteklerini esirgemeyen velilerimize bir kez daha çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler