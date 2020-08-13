Şampiyonlar Ligin'de ilk yarı finalist Paris Saint-Germain
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Şampiyonlar Ligin'de ilk yarı finalist Paris Saint-Germain

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında 1-0 geriden gelen Paris Saint-Germain, son dakikalarda bulduğu iki golle Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek, ilk yarı finalist oldu.

Şampiyonlar Ligin'de ilk yarı finalist Paris Saint-Germain
13.08.2020 08:42 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:06

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında 1-0 geriden gelen Paris Saint-Germain, son dakikalarda bulduğu iki golle Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek, ilk yarı finalist oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Atalanta ile Paris Saint-Germain, Portekiz'de bulunan Estadio do Sport Lisboa e Benfica stadında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz hakem üçlüsü Anthony Taylor, Gary Beswick ve Adam Nunn yönetti.

Karşılıklı ataklarla dengeli geçen ilk yarıda biraz daha baskılı oynayan Atalanta ilk golü bulan da taraf oldu. 26. dakikada Duvan Zapata'nın asistinde Mario Pasalic ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. İki takımın karşılıklı götürdüğü devrede başka gol olmayınca, ilk yarı 1-0 Atalanta'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf Paris Saint-Germain oldu. Baskılı oyunu ile skora dengeyi getirmek isteyen Fransız ekibi, arka arkaya ataklarla Atalanta kalesini zorlayarak aradığı golü son dakikada buldu. 90. dakikada Marquinhos'un asistinde Neymar takımına beraberliği getirerek, yarı final yolundaki umudu korudu. Devrenin başından beri baskısını sürdüren Fransız ekibi, 90+3. dakikada Choupo-Moting'in golü ile öne geçmeyi başardı.

1-0 geriden geldiği karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu gollerle Atalanta'yı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist oldu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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