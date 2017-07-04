Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu Sona Erdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Ön Eleme Turu rövanş maçları sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Ön Eleme Turu rövanş maçları sona erdi.
Sonuçlar şu şekilde;
Infonet Tallinn (Estonya) 0-1 Hibernians (Malta) (İlk maç: 0-2)
Trepca (Kosova) 1-4 Vikingur (Faroe Adaları) (İlk maç: 1-2)
Europa (Cebelitarık) 1-3 The New Saints (Galler) (İlk maç: 2-1)
La Fiorita (San Marino) 0-0 Linfield (Kuzey İrlanda) (İlk maç: 0-1)
Santa Coloma (Andorra) 1-1 Alashkert (Ermenistan) (İlk maç: 0-1)
Bu sonuçların ardından tur atlayan takımlar, Hibernians, Vikingur, The New Saints, Linfield ve Alashkert oldu. - İstanbul