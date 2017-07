Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu Sona Erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Ön Eleme Turu rövanş maçları sona erdi.



Sonuçlar şu şekilde;



Infonet Tallinn (Estonya) 0-1 Hibernians (Malta) (İlk maç: 0-2)



Trepca (Kosova) 1-4 Vikingur (Faroe Adaları) (İlk maç: 1-2)



Europa (Cebelitarık) 1-3 The New Saints (Galler) (İlk maç: 2-1)



La Fiorita (San Marino) 0-0 Linfield (Kuzey İrlanda) (İlk maç: 0-1)



Santa Coloma (Andorra) 1-1 Alashkert (Ermenistan) (İlk maç: 0-1)



Bu sonuçların ardından tur atlayan takımlar, Hibernians, Vikingur, The New Saints, Linfield ve Alashkert oldu. - İstanbul