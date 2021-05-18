Şampiyon olan Beşiktaş futbolcuları, kendilerine destek veren Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şampiyon olan Beşiktaş futbolcuları, kendilerine destek veren Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Beşiktaş maçı öncesi takıma seslenerek moral veren Esra Erol, dün büyük bir sürprizle karşılaştı. Siyah beyazlı futbolcular, Esra Erol için özel bir video hazırlayarak teşekkür etti. Canlı yayında videoyu izleyen Erol ise mutluluktan ne yapacağını bilemedi.

Yıllardır ATV ekranlarında program yapan Esra Erol, maç öncesi takım için moral videosu çekti. Dünkü canlı yayınına elinde bayrakla çıkan ve Beşiktaş marşları söyleyen Esra Erol, ekibiyle şampiyonluğu kutladı. Erol, Sergen Yalçın'a, yönetime ve futbolculara da teşekkür etti.

BEŞİKTAŞLILARDAN ESRA EROL'A SÜRPRİZ

Erol, yayının ilerleyen dakikalarında ise büyük bir sürprizle paylaştı. Esra Erol'a hazırlanan sürpriz videoda Beşiktaş oyuncularının başarılı sunucuya teşekkür ettiği görüldü.

Şampiyon olan Beşiktaş futbolcularından kendilerine destek veren Esra Erol'a video göndererek sürpriz

OĞLU, BEŞİKTAŞ İÇİN DUA ETMİŞTİ

Esra Erol, sosyal medya hesabından Beşiktaş maçının olduğu gün Beşiktaş forması giyerek dua eden aoğlu Ömer'in videosunu paylaşarak "Maçı izlemeye Ömer'imin o küçük elleri ve kalbinden duası ile başlamıştık. Uykuya daldı. Sabah müjdeyi vereceğimiz için çok mutluyum" demişti.

Şampiyon olan Beşiktaş futbolcularından kendilerine destek veren Esra Erol'a video göndererek sürpriz
Şampiyon olan Beşiktaş futbolcuları, kendilerine destek veren Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu hüngür hüngür ağlayarak kutladı
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi! Şampiyonluğu hüngür hüngür ağlayarak kutladı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şampiyon olan Beşiktaş futbolcuları, kendilerine destek veren Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 11:10:09. #1.16#

title