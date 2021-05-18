Şampiyon olan Beşiktaş futbolcuları, kendilerine destek veren Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı

Beşiktaş maçı öncesi takıma seslenerek moral veren Esra Erol, dün büyük bir sürprizle karşılaştı. Siyah beyazlı futbolcular, Esra Erol için özel bir video hazırlayarak teşekkür etti. Canlı yayında videoyu izleyen Erol ise mutluluktan ne yapacağını bilemedi.