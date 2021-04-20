Şampiyon dansçılar Muratpaşa'da
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Şampiyon dansçılar Muratpaşa'da

Şampiyon dansçılar Muratpaşa'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünya salsa şampiyonu Alina Turcan ve Ege Şen'le birlikte amatörlerde şampiyonluğa uzanan Pınar Bahşi-Emre Şen çiftini kutlarken "Gençlerimizin daha sıkı çalışıp dünya çapında birer dansçı olacaklarına inanıyorum" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünya salsa şampiyonu Alina Turcan ve Ege Şen'le birlikte amatörlerde şampiyonluğa uzanan Pınar Bahşi-Emre Şen çiftini kutlarken "Gençlerimizin daha sıkı çalışıp dünya çapında birer dansçı olacaklarına inanıyorum" dedi.

Antalya'da Fatih Haktan Coşkun Sahne Sanatları Akademisi sporcuları 12 yaşındaki Alina Turcan, 14 yaşındaki Ege Şen, 27 yaşındaki Pınar Bahşi ve 18 yaşındaki Emre Şen, dünyanın prestijli Latin dansları yarışmaları arasında yer alan 'World Latin Dance Cup - 2021'de şampiyon oldu. Online düzenlenen yarışmada Alina Turcan- Ege Şen çifti yıldızlar kategorisinde salsa dünya şampiyonu ve bachata dünya ikincisi, Pınar Bahşi- Emre Şen çifti amatör kategoride dünya salsa şampiyonu oldu.

20 yaşındaki Belgin Memiş de kadınlar solo kategorisinde dünya salsa ve bachata şampiyonu olurken şampiyon çiftler, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Uysal, dünya şampiyonu dansçıları kutlarken bu başarıların kendisini hem heyecanlandırdığını hem de mutlu ettiğini söyledi. Bu şampiyonlukların artık dansçılar için bir dönüm noktası olması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, "Bundan sonra daha sıkı çalışıp dünya çapında birer dansçı olacaklarına inanıyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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