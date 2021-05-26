Şampiyon boksör Avcı'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya ziyaret
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Şampiyon boksör Avcı'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya ziyaret

Şampiyon boksör Avcı'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya ziyaret
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Uluslararası Boks Gecesi'nde hafif sıklette Universal Boxing Organization (UBO) Kıtalararası Şampiyonu olan Arda Tamer Avcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Uluslararası Boks Gecesi'nde hafif sıklette Universal Boxing Organization (UBO) Kıtalararası Şampiyonu olan Arda Tamer Avcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Karaca, Avcı ile Fethiyeli boksör Kubilay Alcu'yu makamında ağırladı.

Boksörlerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunun ifade eden Karaca, "Her iki sporcumuzu da gönülden tebrik ediyorum. Fethiye'mizden böyle başarılı sporcularımızın çıkması bizi çok gururlandırıyor. Fethiye Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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