Şampiyon Başakşehir, üstü açık otobüsle stada geldi
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Şampiyon Başakşehir, üstü açık otobüsle stada geldi

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, kupa töreni için Kasımpaşa maçının ardından üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geldi.

26.07.2020 21:17 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:23

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, kupa töreni için Kasımpaşa maçının ardından üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geldi.

Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, son haftada oynanan Kasımpaşa maçı ile kupasına kavuşacak. Turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa müsabakasının ardından tahsis edilen üstü açık otobüs ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen kupa törenine hareket etti. Otobüste futbolcular ve teknik heyet yolculuk sırasında marşlar söylerken, eğlenceli dakikalar geçirdi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelen turuncu-lacivertli kafileyi stadyum çevresinde taraftarlar karşıladı.

Turuncu-lacivertliler, stadyumda düzenlenecek kutlama töreninin ardından şampiyonluk kupasını kaldıracak.

(Bora Akyol - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)

Şampiyon Başakşehir, üstü açık otobüsle stada geldi

Kaynak: İHA

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