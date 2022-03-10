Şamlar Tabiat Parkı'nda oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Beyaz örtü ile kaplanan Başakşehir'de bulunan Şamlar Tabiat Parkı da havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı kentin birçok noktasını beyaza büründü. Beyaz örtü ile kaplanan Şamlar Tabiat Parkı'nda oluşan kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel