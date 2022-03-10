Şamlar Tabiat Parkı'nda oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şamlar Tabiat Parkı'nda oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Şamlar Tabiat Parkı'nda oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Beyaz örtü ile kaplanan Başakşehir'de bulunan Şamlar Tabiat Parkı da havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı kentin birçok noktasını beyaza büründü. Beyaz örtü ile kaplanan Şamlar Tabiat Parkı'nda oluşan kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başakşehir, İstanbul, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title