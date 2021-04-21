Şamil Tayyar'ın babası dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Şamil Tayyar'ın babası dualarla son yolculuğuna uğurlandı Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti MKYK Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şamil Tayyar'ın babası dualarla son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti MKYK Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

88 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Tayyar'ın cenazesi İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen tören ile defin edildi. Eşinin adını taşıyan Sıdıka Tayyar cami avlusunda düzenlenen törene milletvekili Şamil Tayyar'ın yansıra, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bazı milletekileri, siyasi parti temsilcileri, işadamları ve devlet erkanı ile sevenleri katıldı. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanan Hüseyin Tayyar, dualarla İslahiye mezarlığındaki aile kabristanlığına defin edildi.

Büyük acı yaşayan Milletvekili Şamil Tayyar'ın cenaze namazı öncesinde ve defin sonrasında da taziyeleri kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞENTÜRK