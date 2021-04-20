Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
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Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti

Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

AK Parti MKYK Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Tayyar, yarın kılanacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

AK Parti MKYK Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babası Hüseyin Tayyar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 88 yaşında hayatını kaybeden Tayyar'ın ölümü ailesini ve sevenlerini üzdü.

YARIN DEFNEDİLECEK

Hüseyin Tayyar, yarın memleketi İslahiye'de Sıddıka Tayyar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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