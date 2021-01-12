Sami Çelik kimdir? Sami Çelik kaç yaşında, nereli? Sami Çelik hayatı ve biyografisi

Son günlerde gündeme gelen isimlerden Sami Çelik'in hayatı merak ediliyor. Peki, Sami Çelik kimdir? Sami Çelik kaç yaşında, nereli? Sami Çelik hayatı ve biyografisi

İşte Sami Çelik hakkında merak edilenler

SAMİ ÇELİK KİMDİR?

1967 doğumlu sanatçı Sami Çelik 4 çocuklu ailenin en küçük ferdi olarak Konya Bozkır Çağlayan Kasabası'nda dünyaya gelmiştir.

Memleketi'nde senelerce yorgan ustası olarak iş hayatını sürdürmüş aynı zamanda folklor ekiplerinde bağlama ve keman çalarak sanatını icra etmiştir. Ardından Seydişehir'de Grup Set Orkestrası'nda şarkı söylemeye başlamıştır. Bu dönemde Seydişehir Musiki Cemiyeti'nde Nazariyat dersleri almıştır.

1992 yılında ise İstanbul'a giderek profesyonel müzik hayatına adım atmıştır. İstanbul'da çalgı aletleri ve şan eğitimi almıştır. İlk albümünü 2002 yılında Yalan ismi ile müzik piyasasına sürmüştür. Albümdeki 10 şarkının sekiz tanesi kendisine aittir. 2006 senesinde ise Unuttum Seni albümü'nde tüm eserler kendisine aittir. Son albümü ise Samimi Türküler'dir.

Mavikaradeniz TV, Flash TV ve Medya TV'de Samimice adlı müzik-eğlence programlarını hazırlamış ve sunmuştur.

2018 yılında vizyona giren Parayı Bulduk isimli sinema filminde rol almıştır.

Sami Çelik evlidir ve bir evladı vardır.