Samet Jankovic kimdir, Samet Jankovic olayı nedir?

Türk teknoloji medyasında uzun yıllardır içerik üreticisi ve sosyal medya yöneticisi olarak bilinen Jankovic, ShiftDelete platformunda editörlük ve video içerik çalışmalarıyla tanındı. Ancak son günlerde iş ortamında yaşadığı gerginlik, özellikle de ShiftDelete'in kurucusu Hakkı Alkan ile aralarında geçen kavga, sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki Samet Jankovic kimdir, neden gündeme geldi ve Hakkı Alkan ile ne yaşandı? İşte ayrıntılar.

SAMET JANKOVIC KİMDİR?

17 Ocak 1998'de İstanbul'da dünyaya gelen Samet Jankovic, baba tarafından Yugoslav göçmeni bir aileye mensuptur. Küçük yaşlardan itibaren teknolojiye duyduğu merakla medya sektörüne yönelen Jankovic, profesyonel iş hayatına Kuryenet'te başladı. 2016-2021 yılları arasında burada görev aldıktan sonra 2021 yılında ShiftDelete ekibine katıldı. Platformda teknoloji editörlüğü, video içerik üretimi ve sosyal medya yönetimi görevlerini üstlendi. Özellikle yeni çıkan akıllı telefon incelemeleriyle dikkat çeken Jankovic; Apple Pay, Tesla Model Y, Xiaomi Pad 5 Pro gibi birçok ürün üzerine hazırladığı içeriklerle öne çıktı. Sosyal medyada @jankovicsamet kullanıcı adıyla aktif olan Jankovic, teknoloji dünyasında enerjik ve yenilikçi yaklaşımıyla tanınmaktadır.

NEDEN GÜNDEMDE?

Samet Jankovic, son günlerde ShiftDelete'in kurucusu Hakkı Alkan ile yaşadığı tartışma nedeniyle gündeme geldi. 29 Ağustos'ta sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Alkan'ın kendisine ofiste bir cisim fırlattığını öne sürdü. "Bunun hesabını vereceksin. O kamera kayıtlarını silersen adam değilsin. 7/24 telefonuna senkron olduğunu biliyorum. Şimdi her şeyi anlatma vakti" sözleriyle iddialarını dile getiren Jankovic, olayın ciddiyetini vurguladı. Ayrıca, dört yıl boyunca ek mesai ücretlerini alamadığını, daha önce yapılan bir maaş zammının geri çekildiğini ve mobbing'e uğradığını iddia etti. Bu açıklamalar teknoloji çevrelerinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

NE OLDU?

İddiaya göre tartışma, ShiftDelete ofisinde yaşanan bir fikir ayrılığı sonrasında büyüdü. Jankovic, patronu Hakkı Alkan'ın kendisine çakıl taşlarıyla dolu bir saksı fırlattığını ve bu cismin başına isabet ettiğini ileri sürdü. Olay sonrası darp raporu alarak şikâyetçi olan Jankovic, ShiftDelete ile yollarını ayırdı. Hakkı Alkan ise yaptığı açıklamada, ağır bir saksı değil, hafif bir çiçek dalı attığını savundu; yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek özür diledi. Ayrıca güvenlik kamerası görüntülerinin emniyete teslim edildiğini açıkladı. Hukuki süreci başlatan Jankovic, "Keşke böyle olmasaydı" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ederken, soruşturmanın kamera kayıtları ve tarafların ifadeleri doğrultusunda şekilleneceği ifade ediliyor.