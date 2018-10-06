Samdob, "İl Signor Bruschino" Operasını Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2018-2019 sanat sezonunun ilk prömiyer eseri olan "İl Signor Bruschino" operasını sanatseverle buluşturdu.

SAMDOB, komik opera türünün önemli temsilcilerinden Gioacchino Rossini'nin bestelediği, aşkları için her şeyi göze alan Florville ve Sofia'nın bol kahkahalı hikayesinin anlatıldığı "İI Signor Bruschino" komik operasını Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Operada 39 eseri bulunan Rossini'nin henüz 21 yaşındayken bestelediği "İl Signor Bruschino", komik opera tarzıyla güncelliğini koruyan "La Cambiale di Matrimonio" ile başlayan tek perdelik komik opera serisinin dördüncü ve sonuncusu.

"İl Signor Bruschino (İl Figlio Per Azzardo) (Beklenmedik Evlat) isimli eserin librettosu, Venedikli şair Guiseppe Maria Foppa tarafından yazıldı.

Dünya prömiyeri Venedik'te 1813 yılında yapılan eser, Aydın Buğra Güven'in rejisörlüğünde Samsun Operası'nda hayat buluyor. 1970'lerin tarzıyla sahneye koyulan eser, birbirinden nefret eden babaların çocukları Florville ve Sofia'nın aşklarını anlatmaktadır.

Orkestra şefliğini Augusto Arias ve Artun Hoinic'in dönüşümlü olarak yaptığı eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Bülent Aslan ve Murat Yılmaz'a ait.

Eserde Sofia'nın hamisi Gaudenzio ile dostluğu sonucu kente gelen baba Bruschino, bir sürprizle karşılaşmaktadır.

Oğlunun yerine bir başkası geçmiştir ve bunu, polis dahil kimseye kanıtlayamaz.

Sevdiğine kavuşmak için oğul Bruschino kılığına giren Florville'in yaşadığı komik maceralar muhteşem müzik eşliğinde sunuluyor.