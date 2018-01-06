Samdob "Güldestan" Balesini Gümüşhane'de Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türk dans repertuvarının özgün eserlerinin başında gelen "Güldestan" balesini turne kapsamında Gümüşhane'de sanatseverlerin beğenisine sunacak.



Bu sezon da sanatseverlerle buluşan Güldestan balesi, yoğun istek üzerine turne kapsamına alındı.



İlk kez 2009-2010 sanat sezonunda sahnelenen ve seyircilerden büyük ilgi gören Güldestan balesinin reji ve koreografisi Beyhan Murphy, müzikleri Mercan Dede, dekor tasarımı Işın Mumcu, kostüm tasarımı ise İsmail Dede'ye ait.



Işık tasarımı Michael Odam tarafından yapılan eserin Samsun'daki ışık adaptasyonunu Beyhan Murphy ve Murat Yılmaz üstleniyor.



Beyhan Murphy'nin 2004'te Mercan Dede ile hazırladığı Güldestan balesi, Hollanda, Çin, Almanya, Makedonya, Fransa ve KKTC'de de sahnelenmişti.



Güldestan balesinde sosyokültürel anlamda geçmişle ilgili birçok konu yer alıyor.



Bölümler arasında göçebe toplumdan gelinmesi ile toprak, kadın ve erkek olguları hem geçmiş hem de günümüz açısından hicivsel bir anlatımla işleniyor.



Eserde geleneksel sema töreninden esinlenen mistik bir bölüm de bulunuyor.



Güldestan balesi, turne kapsamında Gümüşhane Atatürk Kültür Merkezi'nde 9 Ocak'ta saat 20.00'de sanatseverlerle buluşturulacak.