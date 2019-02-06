Samdob "Arda Boyları" Balesini Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Arda Boyları" balesini, bu sezonda son kez sahneleyecek.

Prömiyeri 2015'te yapılan balede, birbirine kavuşamayan iki aşığın hikayesi anlatılıyor.

Trakya yöresine ait sevilen türkülerin modern dansla harmanlandığı eserin koreografisi ve rejisi Özgür Adam İnanç, müzikleri ise İsmail Sezen ve Arda Erdem'e ait.

Librettosunu Ayşegül Çelik'in yazdığı eserin dekoru Hakkı Kandır, kostümleri Gülnur Çağlayan, ışık tasarımı Murat Yılmaz tarafından yapıldı.

"Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar", "Çalın Davulları", "Dere Geliyor Dere" gibi türkülerin çok sesli müzik ve halk müziği senteziyle buluştuğu "Arda Boyları"nda, bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlar ile halk oyunu motifleri de yer alıyor.

Bale, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 11 Şubat saat 20.00'de sanatseverlerle bu sezonda son kez buluşacak.

Kaynak: AA