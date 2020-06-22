Samatya hastanesinde yangın çıktı! Hastalar tahliye ediliyor Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı. Binada mahsur kalanların olduğu yangında hastalar tahliye ediliyor. Kontrol altına alınan yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanların olduğu bildiriliyor. Olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadaki hastalar tahliye ediliyor. Kaynak: DHA