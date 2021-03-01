Samatta'nın Trabzonspor maçında kaçırdığı gol, ünlü piyanist Fazıl Say'ı çileden çıkardı
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Samatta'nın Trabzonspor maçında kaçırdığı gol, ünlü piyanist Fazıl Say'ı çileden çıkardı

01.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:01

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sarı lacivertli ekibin forveti Samatta, müsait bir pozisyonu basit bir şekilde harcadı. Bu durum taraftarların tepkisini çekerken, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da kaçan gol sonrası küplere bindi. O anlar sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar "Samatta Fazıl Say'ı bile çıldırttı" dedi.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe, baskılı oyununu 90 dakikaya yayarken, Pelkas'ın 76'ncı dakikada attığı şık gol sarı lacivertlilere 3 puanı getirdi.

SAMATTA BOŞ POZİSYONDA TOPU DIŞARI ATTI

Maçın son dakikalarında Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Samatta, müsait bir pozisyonda topu dışarı atınca kenar yönetimi adeta çıldırdı.

Samatta'nı Trabzonspor maçında kaçırdığı gol ünlü piyanist Fazıl Say'ı çileden çıkardı

FAZIL SAY'IN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Ekran başında maçı izleyen Fenerbahçeli taraftarlar da Samatta'nın bu pozisyonundan sonra küplere bindi. Sosyal medyada konuyla ilgili olarak binlerce paylaşım yapılırken, Fazıl Say'ın kaçan golden sonra tepkisi en çok konuşulan konular arasına girdi.

"SAMATTA FAZIL SAY'I BİLE ÇILDIRTTI"

Dünyaca ünlü piyanist sessiz olarak yayınlanan videoda el kol hareketleri yaparak bir şeyler söyledi ve önündeki yastığı alarak koltuğa vurdu. Kullanıcılar yaptıkları paylaşımda, "Samatta Fazıl Say'ı bile çıldırttı" yorumuna yer verdi.

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

Samatta'nı Trabzonspor maçında kaçırdığı gol ünlü piyanist Fazıl Say'ı çileden çıkardı
Samatta'nı Trabzonspor maçında kaçırdığı gol ünlü piyanist Fazıl Say'ı çileden çıkardı
Samatta'nı Trabzonspor maçında kaçırdığı gol ünlü piyanist Fazıl Say'ı çileden çıkardı
Samatta'nı Trabzonspor maçında kaçırdığı gol ünlü piyanist Fazıl Say'ı çileden çıkardı
Samatta'nı Trabzonspor maçında kaçırdığı gol ünlü piyanist Fazıl Say'ı çileden çıkardı
Samatta'nı Trabzonspor maçında kaçırdığı gol ünlü piyanist Fazıl Say'ı çileden çıkardı
Samatta'nı Trabzonspor maçında kaçırdığı gol ünlü piyanist Fazıl Say'ı çileden çıkardı
Samatta'nın Trabzonspor maçında kaçırdığı gol, ünlü piyanist Fazıl Say'ı çileden çıkardı
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