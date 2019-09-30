Samanyolu şarkısı sahibi Berkant'ın 7. ölüm yıldönümü! Berkant Akgürgen kimdir?

30.09.2019 17:33

Günümüzde halen söylenmeye devam eden Samanyolu şarkısı ile tanınan Berkant, bundan tam 7 yıl önce hayatını kaybetti. Ölüm yıl dönümünde saygıyla andığımız Berkant'ın hayatı, eserleri ve merak edilenleri haberimizde topladık.

BERKANT AKGÜRGEN KİMDİR?

Tam adı Berkant Akgürgen olan sanatçımız 31 Aralık 1938 Ankara doğumludur. Ortaokul sıralarında ilk olarak ağız mızıkası çalmaya başlar. Ankara Atatürk Lisesi'nden Denizli Lisesi'ne yatılı olarak geçer. Burada da ağız mızıkasına devam eder ve bunun yanında piyano dersleri ile piyano çalmaya başlar. 1956 yılında ise Ankara'ya dönüp Kurtuluş Lisesi'nden mezun olur.

İLK SAHNEYE ÇIKIŞI

Berkant'ın ilk sahneye çıkışı Üstün Poyrazoğlu Orkestrası ile Bahçelievler Akalın Düğün Salonu'nda 1957 yılında olur. Daha sonraları Jüpiter Kenteti adında bir orkestra kurarlar ve Ankara'da çeşitli gece klüplerinde sahneye çıkmaya başlarlar. 1957 sonlarına doğru Ankara Radyosu'nda emisyon programları yapmaya başlarlar.

1960 yılında bahriyeli olarak askere gider. Askerde bandoda olduğu için İstanbul'da tenor saksafon dersleri almaya başlar. 1964 yılında askerliğini bitirip Ankara'ya döner ve Yurdaer Doğulu ile orkestra kurup çalışmaya başlarlar. İstanbul'da Kulüp Fuaye'den teklif alırlar ve İstanbul'da sahne çalışmalarına başlarlar. Birçok gece kulüplerinde show programlarına çıkarlar.

1965 yılında Vasfi Uçaroğlu Orkestrası'nın solistliğine geçer ve Kamuran Akkor ile sahneyi paylaşırlar. Aynı yıl ilk plağı olan "Cici Pabucum Cici - Arabamın Atları" yayınlanır. Daha sonraları Sezen Cumhur Önal ile çalışmaya başlar ve ilk olarak "Evvel Zaman İçinde"yi yaparlar. O seneler "Ah Kızlar", "Bir İçim Su", "Sana Şarkımı Bıraktım" gibi çalışmaları yaparlar.

SAMANYOLU ŞARKISI İLE UNUTULMAZLAR ARASINA GİRDİ!

1966 yılında kulüp çalışmalarını bırakır ve gazino çalışmalarına başlar. O seneye kadar yaptığı çalışmaların sözlerini Sezen Cumhur Önal yazarken Metin Bükey ve Teoman Alpay'dan "Samanyolu" bestesini seslendirmesi teklifini alır. 1967 Eylül ayında "Samanyolu - Özledim Seni" yayınlanır. İlk zamanlarda fazla ilgi görmeyen "Samanyolu" daha sonra Berkant ile özdeşleşir ve günümüzde bile hala popülerliğini koruyan bir parça olur.

DÜNYACA TANINMASI

Berkant'ın seslendirdiği, sözlerini Teoman Alpay'ın yazdığı ve bestesi Metin Bükey'e ait olan "Samanyolu" adlı şarkı, 1969 yılında Hollandalı pop şarkıcısı David Alexander Winter tarafından "Oh Lady Mary" adıyla seslendirilince batıda da tanınan bir parça haline geldi. Fakat parçayı tüm dünyada tanıtan şarkıcı Patricia Carli olmuştur. Şarkının plağı 1968 yılında 100.000'in üzerinde satarak Türkiye'de platin plak alan ilk plâk olmuştur.

"Samanyolu"dan sonra film ve plaklara Türkçe bes-te çalışmaları yapar. "Nisan Yağmuru", "Mevsim Bahardı", "Hayat Sevince Güzel", "Bülbül Yuvası" gibi çalışmalar yapar. Bu arada film teklifi alır ve Gönül Yazar ile "Trafik Belma" filmini yaparlar.

1975 yılında son plak çalışması olan "Fani Dünya - Izdırap Çocuğu" yayınlanır. 1980'li yıllarda gazinoların azalması ve taverna çalışmalarının çoğalması nedeniyle Avrupa turneleri ve otel gece kulüplerinde programlar yapmaya başlar. 1992'de bir kaset çalışması yaptı ve "Samanyolu '93" adı ile yayınlandı.

ÖLÜMÜ

Bir süredir akciğer kanseri teşhisi ile tedavi gören ve daha sonra evinde yaşadığı nefes darlığı sorunu nedeniyle durumu kötüleşen Berkant Akgürgen 1 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.