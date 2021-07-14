Samanlıkta çıkan yangın korkuttu
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Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

Samanlıkta çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan samanlık yangını paniğe neden oldu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan samanlık yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Akkaya köyünde Bekir Şahin'e ait samanlıkta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle samanlıkta başlayan yangın kısa sürede tüm samanlığı sardı. Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Samanlıkta çıkan yangın korkuttu
Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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