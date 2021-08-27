Saman yüklü tırda yangın büyümeden söndürüldü
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Saman yüklü tırda yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Yerel

Saman yüklü tırda yangın büyümeden söndürüldü Tokat'ta seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tırdaki yangın büyümeden sönüldü.

Saman yüklü tırda yangın büyümeden söndürüldü

TOKAT - Tokat'ta seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tırdaki yangın büyümeden sönüldü.

Edinilen bilgiye göre; Adıyaman'dan Samsun'a saman götüren Mustafa Çakmak idaresindeki tır, Tokat-Turhal karayolu eski sigara fabrikası yakınlarda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, tırı durdurup itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Saman balyalarının içten yanarak dumanların yükselmesi nedeni ile iş makinesi ile müdahale edildi. Tırın üzerindeki balyalar iş makinesi yardımı ile boşaltıldı. Yangın soğutma çalışmaları yapılarak tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Saman yüklü tırda yangın büyümeden söndürüldü
Saman yüklü tırda yangın büyümeden söndürüldü
Saman yüklü tırda yangın büyümeden söndürüldü
Saman yüklü tırda yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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