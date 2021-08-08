Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı: Yola savrulan balyalar trafiği kilitledi
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Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı: Yola savrulan balyalar trafiği kilitledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı: Yola savrulan balyalar trafiği kilitledi Diyarbakır'da saman yüklü kamyon, alt geçitten geçemedi.

Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı: Yola savrulan balyalar trafiği kilitledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da saman yüklü kamyon, alt geçitten geçemedi. Köprüye takılan saman dolu balyaların yola savrulması nedeni ile trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri Yenihal Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 57 KE 266 plakalı limitinden fazla yük yüklenen kamyon, 4 metrelik alt geçitten geçerken köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan saman dolu balyalar yola savruldu. Yol trafiğe kapanırken güvenlik güçleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Fazla saman çuvalları başka araca aktarılırken, yol temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Güvenlik güçleri limitinden fazla yük taşıyan sürücüye cezai işlem uyguladı.

Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı: Yola savrulan balyalar trafiği kilitledi
Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı: Yola savrulan balyalar trafiği kilitledi
Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı: Yola savrulan balyalar trafiği kilitledi
Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı: Yola savrulan balyalar trafiği kilitledi
Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı: Yola savrulan balyalar trafiği kilitledi
Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı: Yola savrulan balyalar trafiği kilitledi
Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı: Yola savrulan balyalar trafiği kilitledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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