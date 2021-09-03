Saman pres makinesi alev alev yandı
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Saman pres makinesi alev alev yandı

Saman pres makinesi alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Kangal İlçesinde saman pres makinesi alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdıEdinilen bilgilere göre yangın Sivas'ın Kangal ilçesi Kızıleniş köyünde meydana geldi.

Sivas'ın Kangal İlçesinde saman pres makinesi alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Edinilen bilgilere göre yangın Sivas'ın Kangal ilçesi Kızıleniş köyünde meydana geldi. İşçilerin saman yüklediği saman pres makinesi motor kısmından bir anda alev almaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Alevlere teslim olan makine işçiler tarafından söndürüldü. Makine de maddi hasar oluşurken alev alev yanan makinenin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - SİVAS

Saman pres makinesi alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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