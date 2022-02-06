Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı - Haberler
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Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı

Demirören Haber Ajansı, Yaşar Coşkun - Güncel
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Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı

KONYA'da çiftçi Mahmut Sarıçiğdem (33), parçalamak için saman balyalarını yerleştirdiği makinenin çarkına ayağını kaptırdı.

KONYA'da çiftçi Mahmut Sarıçiğdem (33), parçalamak için saman balyalarını yerleştirdiği makinenin çarkına ayağını kaptırdı. Yakınlarının makineyi durdurarak ayağını kurtardığı Sarıçiğdem, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mahmut Sarıçiğdem, saman balyalarını parçalamak için makineye attı. Sarıçiğdem, balyaların makinenin alt bölümüne kadar inmesi için samanların üzerine basınca sağ ayağını çarka kaptırdı. Durumu fark eden yakınları, makineyi durdurup, Sarıçiğdem'i kurtardı. Kanlar içinde kalan Mahmut Sarıçiğdem, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla önce Seydişehir Devlet Hastanesi'ne buradan da Konya'daki hastaneye götürüldü.


Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı

Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı

Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı

Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı

Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Güncel

Seydişehir, Çiftçi, Konya, Güncel, Haber

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