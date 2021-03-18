Saman balyaları alev aldı
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Saman balyaları alev aldı

18.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:27
Saman balyaları alev aldı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya Beldesi Ürkütlü köyünde saman balyaları alev alev yandı.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya Beldesi Ürkütlü köyünde saman balyaları alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Alim Demirelli'ye ait olduğu öğrenilen saman balyalarının alev alev yandığı yangına Bucak Belediyesi ile Kızılkaya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşların yardımıyla kısa sürede söndürülen yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler soruşturma başlattı. Saman balyalarının alev alev yandığı anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURDUR

Saman balyaları alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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