Şam & Xir - Şamar Oğlanı sözleri | 'Şamar Oğlanı' rap şarkısı sözleri nelerdir?
Türkçe rap dünyasında dissleşmeler kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Şam & Xir - Şamar Oğlanı diss şarkısı oldukça beğeni topladı. Peki Şam & Xir - Şamar Oğlanı rap şarkısı sözleri nelerdir? Şam & Xir - Şamar Oğlanı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şam & Xir - Şamar Oğlanı sözlerini sizler için paylaşıyoruz. Şam & Xir - Şamar Oğlanı ne zaman çıktı, kime diss atıldı?
ŞAM & XIR - ŞAMAR OĞLANI ŞARKI SÖZLERİ
ŞAM Bölümü:
Tweet'leri sildim
Çünkü işim rap, yapamadığınız b*k!
Kanıt çabam yok
Diss'leriniz komikmiş...
Gülümsetti bro...
İstemezdim bunları
Açıklamak zor
Tutsam da kendimi bugüne kadar hep sustum
İçime kustum
Anlattığın hikayeyi yarım bıraktırır sana bu yaşattıklarımız dostum
--
Ben sevgimin hatrına susuyorum
Sen ise canına çıkarcı p*ç!
Kanına dokundu bir çok olay
Dediğin kimsenin umrunda değil!
Sadece paran için yaşarsın!
Onurun kaldığı tek yer kimliğin!
Onu da gidip pembe yaptır artık!
Kalmadı ki hiçbir erkekliğin!
--
Haline acıyorum inan arsız!
B*ktan disslerine reklam kasarsın!
S**ik rapin değer etmez bu yüzden
Kendine clickbait isim ararsın!
Sizden harbi değil Barbie Gang olur!
Kendini oyuncak edip satarsın!
Emin ol ki sek sek oynarken bile
Senden çok daha iyi rap yapardım!
--
Silahsız geldin de noldu semtime?
Söyleyin g**ünüz göğe mi erdi?
Sen or*a parmağı kaldırdın sadece
3 köpek sedyeyle cenazeni...
Kim seninle kaldı?
Güvenlik tuttun
Yalnızlık canını acıtıyordu...
Sanalda show yapan dostların niyeyse sokakta yanından kaçışıyordu!
--
Sizde kardeşlikler sözleşmeli
Çıkar olmayınca birlik olmaz!
Sor lan nerde görmüş hamdi beni?
Yanımda hakkında atan kolpa!
Gerçeğin olmuş tüm hayallerin
Fakat bir gerçeklik yok ortada!
Sokağınıza kadar inerim!Sen ise çıkamazsın balkona!
--
Rahat ol ben Allah'a emanetim!
Gelirim yeniden semtine p*ç!
Agalar dediğin s**ikler sana anca klipte sağlar emaneti
Sor kim olduğumuzu bilirler!
Bu yüzden konuşamaz hiçbiri!
Sokaktan olsaydın sen de anlardın!
Çıkmadın evinden atıp tut...
Hiç s**imde olmaz!
Gülüp geçiyorum alırım bi makas gördüğüm yerde!
Sahip çıkamaz güvendiğin abiler!
Yol vericez dedi
Sömürüp önce!
Seni paran korur onu da çalarsın aile ayağına kardeşlerinden!
Flowlar sıkılır ayağına, sektirtir
Havada dans et
Silahlar benden!
--
Boş yapma her tarzda iyiyim senden!
Kanıt çabam yok
Değil seviyem hiçbiri
Sizi kaale aldığım için inan ki utanıyorum kendimden
Bu sana yaptığım son diss Kıyağım olsun
Zaten yeterdi ilk round
Altına yatarsan kalkması zor olur
Boyunu aşar
Babanız Lil Şam!
TRIP!
--
CHORUS
Flawless Victory! Flawless Victory!
Sökerim böğrünü
Scorpion gibi!
Kaç yüz binin havası?
Dişimin kavuğu...
Bi tokat bile atamazsın!
A**na ko*umun ŞAMAR OĞLANI!
ŞAMAR OĞLANI!
YAPARIZ SENİ ŞAMAR OĞLANI!
İZLİYO HERKES
YALAN OLMANI!
BİZLE SAVAŞMAK!!??
ŞAKA OLMALI...
--
XIR Bölümü:
Kim kafa tutabilir acaba hani bize bu kapışmada lirikal?
Yutma fazla Lyrica!
RA!
Diri kal!
Gerilla stilim Wu Tang gibi
Katil arılar!
Trip Hannibal!
X demir gibi Merih Demiral!
İnternette soytarılık yap
Hayatınız bi PR!
--
Tipini si**yim!
Twitter kuşu!
Doluyum diye bağıranların en boşu!
Akşam 5'te uyanırsın öyle bi diss atarız
Sabaha kadar atamazsın üzerinden şoku!
So*uk!
Oku!
Au revoir merci
Bo*um!
Yolun başındasın!
Ben de senin gibi övünürdüm eğer adam olunsaydı
Bir tek okumakla okul!
Sorunun olamamaktan...
Müzik & para bi b*k değil!
Bizim dostluğumuz kopamamaktan!
Kolpa kankan!
Sen gibi olanlar bundan anlar!
O kadar vasıfsız eleman içinde ışık tut...
B*k da parlar!
Geliyoruz ciğerini sökmeye
Yok rahat lan!
Giydiririz sana!
kontkar BAM!
--
Çok çakallar...
Etmiyo Ohash'ın yarısı
Boş atarlar...
İlerisi, müsait bi yerde inersin.
Dersine çalış!
Olma mantar!
Tam 20 senedir ortamda Sansi var!
Sense görüyorsun halüs, an*s!
Onu taciz değil
Biz sana şarkıda ederiz ancak tecavüz!
--
X Usman sen Masvidal!
Bizde hergün party hard!
Ambulans geç gelecekse
Taksi çağır!
Senden Tupac değil olur en fazla 69!
Hangi kafam istersin?
Hepsi harikalar...
Çok şükür kimsenin aşında gözüm yok
Herkes yer ekmeği kalbi kadar!
Kıskançlar haset yapar!
Kaset çalar!
Sizi bi si**rim
Şamdan değil Bulvar tam boy kuşe kağıda manşet yapar!
İnsanlar vahşet sanar!
Ruhunda kalıcı iz bırakmış
Alnına çaktığı bi*a!
Bu yüzden çok daha anlamlı olurdu
Kapağında Re*x değil olsaydı kaçtığın bina!
Cover'da yaktığın falan komik...
Çilekli Olips!
Aslında özetler tüm doğrunu
Küfredip ardından kaçtığın polis!
Yaptığın kulis
Aldığın bu diss
Hiphop müdavimiyiz
Siz turist!
O kadar bilseydim oynadığını güzel
Sallan'a çağırırdım seni ben ibiş
Kompleksli tavrının sebebi koydum ben
Çünkü tüm şarkılarınızdan hit işHer sene 50 tane yapsanız ne olur?
Susturduk hepsini!
sü*tüğe bak
kariyerin jenga
YIKTIK
X
FATALITY FINISH!