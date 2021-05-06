Şam & Xir - Şamar Oğlanı sözleri | 'Şamar Oğlanı' rap şarkısı sözleri nelerdir?

Türkçe rap dünyasında dissleşmeler kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Şam & Xir - Şamar Oğlanı diss şarkısı oldukça beğeni topladı. Peki Şam & Xir - Şamar Oğlanı rap şarkısı sözleri nelerdir? Şam & Xir - Şamar Oğlanı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şam & Xir - Şamar Oğlanı sözlerini sizler için paylaşıyoruz. Şam & Xir - Şamar Oğlanı ne zaman çıktı, kime diss atıldı?

ŞAM & XIR - ŞAMAR OĞLANI ŞARKI SÖZLERİ

ŞAM Bölümü:

Tweet'leri sildim

Çünkü işim rap, yapamadığınız b*k!

Kanıt çabam yok

Diss'leriniz komikmiş...

Gülümsetti bro...

İstemezdim bunları

Açıklamak zor

Tutsam da kendimi bugüne kadar hep sustum

İçime kustum

Anlattığın hikayeyi yarım bıraktırır sana bu yaşattıklarımız dostum

--

Ben sevgimin hatrına susuyorum

Sen ise canına çıkarcı p*ç!

Kanına dokundu bir çok olay

Dediğin kimsenin umrunda değil!

Sadece paran için yaşarsın!

Onurun kaldığı tek yer kimliğin!

Onu da gidip pembe yaptır artık!

Kalmadı ki hiçbir erkekliğin!

--

Haline acıyorum inan arsız!

B*ktan disslerine reklam kasarsın!

S**ik rapin değer etmez bu yüzden

Kendine clickbait isim ararsın!

Sizden harbi değil Barbie Gang olur!

Kendini oyuncak edip satarsın!

Emin ol ki sek sek oynarken bile

Senden çok daha iyi rap yapardım!

--

Silahsız geldin de noldu semtime?

Söyleyin g**ünüz göğe mi erdi?

Sen or*a parmağı kaldırdın sadece

3 köpek sedyeyle cenazeni...

Kim seninle kaldı?

Güvenlik tuttun

Yalnızlık canını acıtıyordu...

Sanalda show yapan dostların niyeyse sokakta yanından kaçışıyordu!

--

Sizde kardeşlikler sözleşmeli

Çıkar olmayınca birlik olmaz!

Sor lan nerde görmüş hamdi beni?

Yanımda hakkında atan kolpa!

Gerçeğin olmuş tüm hayallerin

Fakat bir gerçeklik yok ortada!

Sokağınıza kadar inerim!Sen ise çıkamazsın balkona!

--

Rahat ol ben Allah'a emanetim!

Gelirim yeniden semtine p*ç!

Agalar dediğin s**ikler sana anca klipte sağlar emaneti

Sor kim olduğumuzu bilirler!

Bu yüzden konuşamaz hiçbiri!

Sokaktan olsaydın sen de anlardın!

Çıkmadın evinden atıp tut...

Hiç s**imde olmaz!

Gülüp geçiyorum alırım bi makas gördüğüm yerde!

Sahip çıkamaz güvendiğin abiler!

Yol vericez dedi

Sömürüp önce!

Seni paran korur onu da çalarsın aile ayağına kardeşlerinden!

Flowlar sıkılır ayağına, sektirtir

Havada dans et

Silahlar benden!

--

Boş yapma her tarzda iyiyim senden!

Kanıt çabam yok

Değil seviyem hiçbiri

Sizi kaale aldığım için inan ki utanıyorum kendimden

Bu sana yaptığım son diss Kıyağım olsun

Zaten yeterdi ilk round

Altına yatarsan kalkması zor olur

Boyunu aşar

Babanız Lil Şam!

TRIP!

--

CHORUS

Flawless Victory! Flawless Victory!

Sökerim böğrünü

Scorpion gibi!

Kaç yüz binin havası?

Dişimin kavuğu...

Bi tokat bile atamazsın!

A**na ko*umun ŞAMAR OĞLANI!

ŞAMAR OĞLANI!

YAPARIZ SENİ ŞAMAR OĞLANI!

İZLİYO HERKES

YALAN OLMANI!

BİZLE SAVAŞMAK!!??

ŞAKA OLMALI...

--

XIR Bölümü:

Kim kafa tutabilir acaba hani bize bu kapışmada lirikal?

Yutma fazla Lyrica!

RA!

Diri kal!

Gerilla stilim Wu Tang gibi

Katil arılar!

Trip Hannibal!

X demir gibi Merih Demiral!

İnternette soytarılık yap

Hayatınız bi PR!

--

Tipini si**yim!

Twitter kuşu!

Doluyum diye bağıranların en boşu!

Akşam 5'te uyanırsın öyle bi diss atarız

Sabaha kadar atamazsın üzerinden şoku!

So*uk!

Oku!

Au revoir merci

Bo*um!

Yolun başındasın!

Ben de senin gibi övünürdüm eğer adam olunsaydı

Bir tek okumakla okul!

Sorunun olamamaktan...

Müzik & para bi b*k değil!

Bizim dostluğumuz kopamamaktan!

Kolpa kankan!

Sen gibi olanlar bundan anlar!

O kadar vasıfsız eleman içinde ışık tut...

B*k da parlar!

Geliyoruz ciğerini sökmeye

Yok rahat lan!

Giydiririz sana!

kontkar BAM!

--

Çok çakallar...

Etmiyo Ohash'ın yarısı

Boş atarlar...

İlerisi, müsait bi yerde inersin.

Dersine çalış!

Olma mantar!

Tam 20 senedir ortamda Sansi var!

Sense görüyorsun halüs, an*s!

Onu taciz değil

Biz sana şarkıda ederiz ancak tecavüz!

--

X Usman sen Masvidal!

Bizde hergün party hard!

Ambulans geç gelecekse

Taksi çağır!

Senden Tupac değil olur en fazla 69!

Hangi kafam istersin?

Hepsi harikalar...

Çok şükür kimsenin aşında gözüm yok

Herkes yer ekmeği kalbi kadar!

Kıskançlar haset yapar!

Kaset çalar!

Sizi bi si**rim

Şamdan değil Bulvar tam boy kuşe kağıda manşet yapar!

İnsanlar vahşet sanar!

Ruhunda kalıcı iz bırakmış

Alnına çaktığı bi*a!

Bu yüzden çok daha anlamlı olurdu

Kapağında Re*x değil olsaydı kaçtığın bina!

Cover'da yaktığın falan komik...

Çilekli Olips!

Aslında özetler tüm doğrunu

Küfredip ardından kaçtığın polis!

Yaptığın kulis

Aldığın bu diss

Hiphop müdavimiyiz

Siz turist!

O kadar bilseydim oynadığını güzel

Sallan'a çağırırdım seni ben ibiş

Kompleksli tavrının sebebi koydum ben

Çünkü tüm şarkılarınızdan hit işHer sene 50 tane yapsanız ne olur?

Susturduk hepsini!

sü*tüğe bak

kariyerin jenga

YIKTIK

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FATALITY FINISH!