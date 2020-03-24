Sam Fisher'ın Yer Aldığı Ghost Recon Etkinliği Bugün Başlıyor
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Sam Fisher'ın Yer Aldığı Ghost Recon Etkinliği Bugün Başlıyor

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint için büyük gün geldi. Ne mi olacak? Bugün, sıradaki büyük güncelleme ile Sam Fisher ağabeyimizin konuk olacağı Adventure: Deep State adındaki ikinci bölüm başlayacak.

24.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:34
Sam Fisher'ın Yer Aldığı Ghost Recon Etkinliği Bugün Başlıyor

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint için büyük gün geldi. Ne mi olacak? Bugün, sıradaki büyük güncelleme ile Sam Fisher ağabeyimizin konuk olacağı Adventure: Deep State adındaki ikinci bölüm başlayacak.

2.0.0 versiyonlu büyük güncelleme, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak.

İlk Adventure: Deep State görevi bütün oyuncular için ücretsiz olacak ama ödülleriyle birlikte tamamına erişim sağlayabilmek için Year 1 Pass sahibi olmanız gerekiyor. Ne var ki Year 1 Pass sahibi olan bir arkadaşınız var ise kooperatif desteği sayesinde tamamını oynayabilmeniz mümkün olacak. Alternatif olarak 1900 Ghost Coins karşılığında sadece bölümü satın alabilirsiniz. Senaryoya göre, Sam Fisher ile dünyanın dört bir yanından ordu uzmanlarını kaçıran The Strategist'i durdurmanız gerekecek. Toplamda yedi saat sürecek içerikte sekiz görev ve Splinter Cell temalı on ödül sizi bekleyecek.

Bunların dışında seçili olmayan silahları ve teçhizatları topluca atma ve satma ve yanlışlıkla atılmalarını veya satılmalarını engellemek için favorilere alma seçeneği getiriliyor. Eğer isterseniz silahları ve teçhizatları aldığınızda doğrudan kuşanabileceksiniz. Bununla birlikte tüm yüksek seviyeli teçhizatları otomatik olarak kuşanabileceksiniz. Ne var ki bu bütün silahlar için geçerli olmayacak. Ayrı bir seçenek ile silahlarınızı ve teçhizatlarınızı isim, tip, teçhizat seviyesi ve kalite olarak sınıflandırabileceksiniz.

Ghost Recon Adventure: Deep State neler içeriyor?

Ghost War modu için Engineer ve Echelon adıyla iki yeni sınıf, Construction Site, Forgotten Valley, Freight Yard ve Stoney Creek adıyla dört yeni harita, yeni görevler ve harita oylama sistemi getirilecek. Ayrıca yeni bir silah eklentisi, altı özelleştirme eşyası, üç unvan ve bir yeni amblem eklenecek.

Adventure: Deep State güncellemesiyle Maria'nın dükkanı da zenginleşiyor. Skell kredileri ile alabileceğiniz yeni silah eklentileri, figürler, özelleştirme seçenekleri, araçlar, silahlar ve silah varyasyonları olacak.

Eğer Year 1 Pass sahibiyseniz veya 1900 Ghost Coins karşılığında ikinci bölümü satın almışsanız, iki yeni figür, iki yeni özelleştirme eşyası ki bunlardan bir tanesi ilk görevi tamamladığınızda elde edeceğiniz Fourth Echelon Goggles olacak, dört yeni teçhizat, üç yeni unvan, bir yeni araç ve yine bir yeni ilk görevi tamamladığınızda elde edeceğiniz SC-IS HDG silahı ödülünüz olacak.

Ubisoft tarafından paylaşılan detayların devamına bakacak olursak, Engineer ve Echelon sınıfları için Raid Boss ödülü olarak maske, üst giysi, yelek, eldivenler ve pantolondan oluşan set kazanabilecekken bu iki sınıf için bir yeni kamuflajlar, yeni amblemler, yeni silahlar, yeni unvanlar ve özelleştirme açabilmeniz de mümkün olacak.

Son olarak, oyun içi mağaza için ayrı ayrı Third Echelon, Paladin Nine ve RT-5 Shepard Mk. II paketleri eklenirken Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyunun geneli için hata çözümlemeleri ve dengeleme ayarları yapılacak.

Adventure: Deep State için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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