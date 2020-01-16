Salsa şampiyonası Antalya'da yapılacak
Haberler » Kültür Sanat » Salsa şampiyonası Antalya'da yapılacak - Haberler

Salsa şampiyonası Antalya'da yapılacak

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüplerarası Salsa Şampiyonası'nın ikinci etabı Antalya'da yapılacak.

16.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:06
Salsa şampiyonası Antalya'da yapılacak

Dans Sporları Federasyonu Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüplerarası Salsa Şampiyonası'nın ikinci etabı 'da yapılacak.

ile Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyon, 18-19 Ocak'ta Cam Piramit'te gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya, Türkiye'nin farklı illerinden her yaş grubundan 750 dansçının katılması bekleniyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler