Salsa şampiyonası Antalya'da yapılacak
Türkiye Dans Sporları Federasyonu Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüplerarası Salsa Şampiyonası'nın ikinci etabı Antalya'da yapılacak.
16.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:06
Türkiye Dans Sporları Federasyonu Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüplerarası Salsa Şampiyonası'nın ikinci etabı Antalya'da yapılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyon, 18-19 Ocak'ta Cam Piramit'te gerçekleştirilecek.
Şampiyonaya, Türkiye'nin farklı illerinden her yaş grubundan 750 dansçının katılması bekleniyor.
Kaynak: AA