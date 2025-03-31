Ünlü Bollywood aktörleri Salman Khan ve Aamir Khan'ın kardeş olup olmadığı merak konusu. İki yıldızın soyadı benzerliği, hayranları arasında kardeş olabileceklerine dair spekülasyonlara neden oluyor. Ancak, her iki aktörün de ayrı ailelere mensup olduğu ve birbirleriyle akrabalık bağlarının bulunmadığı biliniyor. Salman Khan Aamir Khan kardeş mi, akraba mı?

SALMAN KHAN AAMİR KHAN KARDEŞ Mİ?

Salman Khan Aamir Khan kardeş değil. İki oyuncu arasındaki soyismi benzerliği aslında Hindistan'da oldukça yaygın. 'Khan' soyadı Hindistan'da oldukça yaygın bir soyismidir.Hindistan'da bu bilinse de yurtdışında yaşayan, Salman Khan ve Aamir Khan izleyicileri için bu durum merak uyandırıcı olabiliyor.

Salman Khan Aamir Khan kardeş mi?