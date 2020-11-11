Salma Hayek defalarca koronavirüs testi yaptırdı
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Salma Hayek defalarca koronavirüs testi yaptırdı

11.11.2020 16:50 | Son Güncelleme: 12.11.2020 08:43

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüse karşı kendisini korumaya almak isteyen oyuncu Salma Hayek, bugüne kadar defalarca koronavirüs testi yaptırdı. Oyuncu, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Hollywood'un 54 yaşındaki Meksikalı oyuncusu Salma Hayek, bu zamana kadar sayısız teste girdi. Rutin olarak sürekli koronavirüs testi yaptıran Hayek, bu anları da her defasında ölümsüzleştirdi.

VİDEO BİNLERCE İZLENME ALDI

Test yaptırmanın sıkıntılı bir süreç olmasının yanı sıra önemine dikkat çekmek isteyen Hayek, bu zaman kadar yaptırdığı testlerin görüntülerini birleştirerek 16,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Oyuncunun "Ben yaptırdım" notuyla paylaştığı video 702 bin görüntülenme aldı.

Salma Hayek defalarca koronavirüs testi yaptırdı
Salma Hayek defalarca koronavirüs testi yaptırdı
Salma Hayek defalarca koronavirüs testi yaptırdı
Haber Yorumları (2)
HASAN: bizdede para olsa bizde test yaptırırız 300-400 tl para istiyolar test için devlet hastanelerindede ateşin olmadan test yapmıyorlar malesef
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ADANALI CABO: ölümde var bacım
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