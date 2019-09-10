Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül aşure dağıttı

10.09.2019 17:32

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, aşure etkinliğine katıldı.

Akgül, muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti.

Bugünün Hz. Hüseyin ile arkadaşlarının anıldığı, şehadetlerinin yeniden anımsandığı bir gün olduğunu belirten Akgül, muharrem ayının ve aşure gününün ümmete birlik, beraberlik, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Kaynak: AA