SALINCAKTAN DÜŞEREK ÖLEN AHMET GÖRKEM'İ ARKADAŞLARI SINIFTA ANDI

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, bir kafenin bahçesindeki kalp şeklindeki salıncaktan kafa üstü düşerek yaşamını yitiren lise öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan'ı (16) sınıf arkadaşları, sırasına 'Seni hiç unutmayacağız' yazılı kağıt ve güller bırakarak andı. Gönül Özmercan, oğlunun 20 gün sonra doğum günü olduğunu belirttiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Benim ilk göz ağrım, canım, kanım, yakışıklı oğlum. Bu nasıl bir kaderdir hala şaka gibi, inanmak istemiyorum. Ben ölmeliydim senin yerine. Sana hiç yakıştı mı bu diye yazdı.

Okul sonrası 5 arkadaşıyla dün saat 17.00 sıralarında Finike sahiline giden Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan, bir kafeye ait kalp şeklindeki salıncakta sallanırken kafa üstü düşüp, yaralandı. Hastaneye götürülen Özmercan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Salıncaktan yaklaşık 2 metre savrulan Özmercan'ın kafasının kaldırım kenarındaki bordur taşına çarptığı anlaşıldı.

Özmercan'ın ölümü, ailesi ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Özmercan'ın Elektrik Bölümü sınıfındaki arkadaşları, ilk derste anma töreni gerçekleştirdi. Sınıf arkadaşları Özmercan'ın sırasına, gül ile 'Görkem seni hiç unutmayacağız' yazısı bıraktı.

20 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Ahmet Görkem'in annesi Gönül Özmercan, sosyal medya hesabından oğluyla fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı

Benim ilk göz ağrım, canım, kanım, yakışıklı oğlum. Bu nasıl bir kaderdir hala şaka gibi, inanmak istemiyorum. Ben ölmeliydim senin yerine. Sana hiç yakıştı mı bu Kardeşlerin ne yapacak sensiz şimdi Zaten bir yanım eksik yaşıyordum. Bir de sensiz kalacağım. 20 gün sonra doğum günün. Delikanlı, kimseye kötülüğü dokunmayan, her şeye gülen bir evlattın. 'Anne ben öyle çok okumak istemiyorum. Askere gideceğim, orada kalıcam ve aslanlar gibi şehit olucam' derdin. 'Oğlum ben sensiz ne yaparım böyle şeyler düşünme oku meslek sahibi ol. Bana, kardeşlerine hem bakarsın' derdim. Kıramazdın beni 'Hele bi büyüyeyim, bakarım. Senin dediğin gibi olsun annem' derdin. Şimdi ne olacak. Nasıl seni toprağa vereceğim. Nasıl kalacaksın tek başına. Soğuk olmaz mı Korkmaz mısın Nasıl duyacağım senin kokunu. Hadi annem aç gözlerini. Ben nasıl söylerim senin melek olduğunu. Beni hiç üzmedin kurban olduğum hadi kalk oğlum ne olursun aç gözlerini.

Ahmet Görkem Özmercan'ın cenazesi, Kumluca'da Göçmenler Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Polisin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.