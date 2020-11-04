Salıncak eyalet ne demek? Salıncak eyaletler hangileri?

2020 ABD Başkanlık seçimlerinde gelen "salıncak eyalet" kavramı vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Salıncak eyalet ne demek? Salıncak eyaletler hangileri? İşte, detaylar…

ABD tarihinin en kritik seçimlerinden biri olan 3 Kasım başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken açıklamalarda sık sık geçen salıncak eyalet kavramı merak edildi. Peki, Salıncak eyalet ne demek? Salıncak eyaletler hangileri?

SALINCAK EYALET NE DEMEK?

ABD'de kazananı zaman zaman değiştiği ve seçim kampanyasının kıran kırana geçtiği "salıncak eyaletler" olarak ifade ediliyor.

SALINCAK EYALETLER HANGİLERİ?

Çeşitli anketler yapan FiveThirtyEight şirketi, 13 eyaleti salıncak eyalet olarak ifade ediyor. Buna göre Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Caroline, Ohio, Pensilvanya, Teksas ve Wisconsin eyaletleri salıncak eyalet olarak belirlendi. Real Clear Politics'in yaptığı bir analizde, bu eyaletler arasında Virginia da yer alıyor.