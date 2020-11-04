Salıncak eyalet ne demek? Salıncak eyaletler hangileri?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Salıncak eyalet ne demek? Salıncak eyaletler hangileri?

04.11.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:29
Salıncak eyalet ne demek? Salıncak eyaletler hangileri?

2020 ABD Başkanlık seçimlerinde gelen "salıncak eyalet" kavramı vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Salıncak eyalet ne demek? Salıncak eyaletler hangileri? İşte, detaylar…

ABD tarihinin en kritik seçimlerinden biri olan 3 Kasım başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken açıklamalarda sık sık geçen salıncak eyalet kavramı merak edildi. Peki, Salıncak eyalet ne demek? Salıncak eyaletler hangileri?

SALINCAK EYALET NE DEMEK?

ABD'de kazananı zaman zaman değiştiği ve seçim kampanyasının kıran kırana geçtiği "salıncak eyaletler" olarak ifade ediliyor.

SALINCAK EYALETLER HANGİLERİ?

Çeşitli anketler yapan FiveThirtyEight şirketi, 13 eyaleti salıncak eyalet olarak ifade ediyor. Buna göre Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Caroline, Ohio, Pensilvanya, Teksas ve Wisconsin eyaletleri salıncak eyalet olarak belirlendi. Real Clear Politics'in yaptığı bir analizde, bu eyaletler arasında Virginia da yer alıyor.

İlgili Haberler

Kronik ne demek? Kronik hastalık ne demek? Kronik rahatsızlık ne demek?
Kronik ne demek? Kronik hastalık ne demek? Kronik rahatsızlık ne demek?
Sinagog nedir, ne demek? Sinagog ne anlama geliyor?
Sinagog nedir, ne demek? Sinagog ne anlama geliyor?
Kayyum ne demek? Kayyum kelimesi ne anlama gelir? Kayyum atamak ne demek?
Kayyum ne demek? Kayyum kelimesi ne anlama gelir? Kayyum atamak ne demek?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Ersin Tatar Donald Trump Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Deniz Seki Danla Bilic Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Salıncak eyalet ne demek? Salıncak eyaletler hangileri? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 16:29:28. #1.14#
title