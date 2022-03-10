Salihli ilçesi için protokole imzalar atıldı - Haberler

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Salihli ilçesi için protokole imzalar atıldı

Bültenler - Güncel
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Salihli ilçesi için protokole imzalar atıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda arasında yapılan protokol ile Salihli Belediyesi'ne 100 bin metrekarelik kilit parke verilmesi için imzalar atıldı.

SALİHLİ, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda Salihli Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda arasında imzalanan protokol kapsamında Salihli Belediyesi'ne 100 bin metrekarelik kilit parke taşı verilmesi imza altına alındı. Protokol imza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Salihli ilçesi Bahçeçik, Beylikli, Burhan, Çapaklı, Gebeş, Çaldır, Çelikli, Durasıllı, Dombaylı, Hacıhıdır, Hacıköseli, Kale, Kapancı, Kızılavlu, Kurttutan, Mersinli, Mersindere, Pazarköy, Poyraz, Poyrazdamları, Süleymaniye, Taytan ve Şirinyer mahallelerimizde yapılacak olan kilit parke döşemeleriyle ilgili Zeki Kayda başkanımızla ortak çalışmayla 100 bin metrekare kilit parke döşeme işi yapılacak. 100 bin metrekaresini Büyükşehir Belediyesi olarak taşı bizden, işçiliği Salihli Belediyesi'nden olmak üzere protokolü imza altına aldık. Salihli ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bültenler / Güncel

Cengiz Ergün, Zeki Kayda, Salihli, Manisa, Güncel, Haberler

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