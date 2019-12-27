Salihli'de öğrencilerden sosyal markete anlamlı yardım

27.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:24

Salihli Belediyesi'nin önemli sosyal projelerinden biri olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ev eşyası ve kıyafet sağlayan "Sosyal Market Evine", Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de topladıkları kıyafetlerle destek oldu.



Salihlili öğrenciler Salihli Belediyesi tarafından başlatılan "Sosyal Market Evinde" kampanyasına destek oldu. Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri topladıkları kıyafetleri yetkililere teslim etti. Okul Müdürü Serdar Yıldız, Müdür Yardımcısı Murat Türkyılmaz ile Öğretmenler Hasan Sezer ve Gözdenur Tosun önderliğinde okulda topladıkları kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri adına Ayhan Cantürk ve Azat Zengin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Şüheda Caddesinde bulunan Sosyal Market Evine getirerek yetkililere teslim etti.



Salihli Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete açılan Gıda Bankası ve Sosyal Market Evi'nin ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürdüğünü belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, sosyal sorumluluk projesine kıyafet desteği veren öğrencilere teşekkür etti. Türk milletinin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' inancıyla yardımlaşma bilincine sahip çıktığını ifade eden Başkan Yardımcısı Karaoğlu, öğrencilere, sosyal market ile gıda bankasının işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA