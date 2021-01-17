Salihli'de balıkçı ağına takılan tepeli pelikanı doğa koruma ekipleri kurtardı
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Salihli'de balıkçı ağına takılan tepeli pelikanı doğa koruma ekipleri kurtardı

17.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:42
Salihli'de balıkçı ağına takılan tepeli pelikanı doğa koruma ekipleri kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde balıkçı ağına takılan bir pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde balıkçı ağına takılan bir pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

Şefliğe bağlı ekipler, Demirköprü Barajı'nda teleskopla kış ortası su kuşu sayımı yaparken bir tepeli pelikanın balıkçı ağına takıldığını gördü.

Tekneyle bölgeye giden görevliler, ağı keserek tepeli pelikanı alıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürdü.

Veteriner hekimin muayenesinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen pelikan, doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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