Salih Özden: 'Belediye Başkan Yardımcılığı görevim sona erdi' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Salih Özden: "Belediye Başkan Yardımcılığı görevim sona erdi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Salih Özden:

Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Özden, Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinin sona erdiğini ifade etti.

Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Özden, Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinin sona erdiğini ifade etti.

Salih Özden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "8 Nisan 2019 tarihinden itibaren yürütmekte olduğum Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevim 14 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Görev yaptığım süre içinde birlikte çalıştığımız Belediye Başkanımız Alim Işık'a, Başkan Yardımcılarımıza, Belediye Meclisi üyelerimize, Belediye şirketlerimizin saygıdeğer yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlarına, bize büyük bir onur ve gurur yaşatan Belediye Kütahyaspor Başkanı ve yakın çalışma arkadaşlarına, Kütahya Belediyesinin çok kıymetli müdürlerine ve gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan değerli personeline destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Aynı şekilde, kadim şehrimiz Kütahya için el ve gönül birliği içinde hayırlı ve güzel işleri birlikte gerçekleştirdiğimiz başta valimiz Ali Çelik olmak üzere değerli Vali Yardımcılarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın kıymetli çalışanlarına, İl Genel Meclisimizin Başkan ve üyelerine, demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerimize, işçi ve memur sendikalarımıza, üniversitelerimizin saygıdeğer rektör ve rektör yardımcılarına, akademik ve idari personeline, sivil toplum teşkilatlarımızın değerli başkan ve üyelerine, her zaman yanımızda gördüğümüz mahalle muhtarlarımıza, yerel basınımızın çilekeş çalışanlarına ve Kütahyalı hemşerilerime teşekkürü bir borç bilirim" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Mehmet Erdem Vildan Atasever Kenan İmirzalıoğlu
Spor Diego Okan Buruk Şenol Güneş Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Salih Özden: 'Belediye Başkan Yardımcılığı görevim sona erdi' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 21:17:52. #1.12#