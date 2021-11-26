Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Salih Kenan Şahin hakkında araştırmalar yapılıyor. Salih Kenan Şahin kimdir? Salih Kenan Şahin kaç yaşında, nereli? Salih Kenan Şahin hayatı ve biyografisi!

SALİH KENAN ŞAHİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1967

Kaç yaşında: 54 yaşında

Nereli: Erzurum

Erzurum Lisesini 1984 yılında, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini 1990´da tamamladı. SSK Amasya Suluova dispanserinde pratisyen doktor olarak çalışma hayatına başladı. Bu sırada tanıştığı Dr. Sevtap Şahin ile hayatını birleştirdi. 1992´de Tıpta Uzmanlık Sınavında, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları kliniğinde ihtisas yapmaya hak kazandı. Eşinin de bu hastanede uzmanlık sınavını kazanması ile beraber Pendik'e taşındı. Uzmanlık eğitimini 1996 tarihinde tamamladı. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Yüksek Lisansı yaptı. İhtisas dönemi içinde birçok sosyal aktivite içinde yer aldı. Çeşitli vakıf ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu.

1998 yılında Fazilet Partisi Pendik ilçe başkanlığı görevine seçildi. Kasım 1999 olağan ilçe kongresinde tekrar seçildiği ilçe başkanlığı görevine askerlik nedeniyle ayrıldığı Haziran 2000´e kadar devam etti. 2001 yılında başladığı Pendik Belediyesi başkan danışmanlığı görevine 2004 Haziranına kadar devam etti. AK Parti Pendik İlçe teşkilatı kuruluş çalışmalarına katıldı, İstanbul 1. Olağan Kongrede İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi seçildi. 2004 Yerel seçimlerinde Pendik Belediyesi Başkan Aday Adayı oldu. Haziran 2004'ten Mart 2005´e kadar SSK Kartal Hastanesinde İntaniye Uzmanı olarak çalıştı. Nisan 2005 - Mayıs 2008 arasında SSK İstanbul Sağlık İşleri Bölge Müdürü olarak görev yaptı. SSK ve GSS yapılanmasında aktif görevler aldı. Mevzuat ve proje çalışmalarında görevlendirildi.

29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Pendik Belediye Başkan adayı olmuş ve seçimi kazanarak belediye başkanı olarak hizmete başlamıştır. 2014 seçimlerinde de aday olan Dr. Kenan Şahin, oyların yarıdan fazlasını alarak tekrar belediye başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 22 Mayıs 2014'te Bursa'da gerçekleştirilen 20. Olağan toplantısında Birlik Encümen Üyesi seçilen Dr. Şahin, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) yönetim kurulu üyesidir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümünü Başkanı olarak bir süre görev yapan Dr. Salih Kenan Şahin, halen Sağlık Bakanlığına bağlı USHAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yine bir hekim ile evli olan Dr. Şahin üç çocuk babasıdır.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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