Salı hangi diziler var? 2 Eylül Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Gözleri KaraDeniz
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: dizi yok
Star TV: Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EYLÜL
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 Kara Tahta
08:50 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2
10:30 Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 Seksenler
15:55 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Geleceğin Savaşı