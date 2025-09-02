Salı hangi diziler var? 2 Eylül Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Gözleri KaraDeniz

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EYLÜL

05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:15 Kara Tahta

08:50 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2

10:30 Kendi Düşen Ağlamaz

13:30 Seksenler

15:55 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Geleceğin Savaşı